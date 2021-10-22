Известны сроки планового отключения света по всей Украине

С ноября Украине скорее всего придется вернуться к импорту электроэнергии из Беларуси. Отечественные электростанции не могут удовлетворить растущих с приближением зимы потребностей населения из-за нехватки угля. Поэтому по окончании моратория на поставки из России и Беларуси, нам снова придется обратиться за помощью к опасным соседям.





Однако некоторые эксперты считают, что даже суммы импортируемой электроэнергии и ресурса собственной генерации может не хватить для бесперебойного обеспечения населения в течение отопительного сезона.

Как отметил директор Центра анализа и стратегий, экономист Игорь Чаленко, Украина может генерировать до 19 ГВт электроэнергии. На максимальных мощностях эта цифра достигнет 19,9 ГВт. А вместе с импортированной электричеством – 3,1 ГВт, получаем 23 ГВт электроэнергии в сутки.

Тогда как среднесуточное потребление зимой, на примере прошлого года, составляет около 23,5 ГВт. И это при том, что проблем с отоплением в течение отопительного сезона 2020/2021 не было. В этом же году, учитывая огромные цены на газ, не исключено, что люди начнут массово использовать электрообогреватели.

Недостаточное производство электроэнергии в Украине связывают прежде всего с дефицитом угля. В частности сейчас из-за нехватки горючего не работает 22 блока на отечественных ТЭС и ТЭЦ. Еще 11 блоков простаивают в связи с проведением ремонтных работ.

Меж тем темпы поставки угля сильно отстают от темпов его сжигания. По состоянию на 18 октября горючего, предназначенного для нужд электростанций, на украинских складах было в 4,3 раза меньше, чем запланировано.

Учитывая такие проблемы с энергогенерацией, вполне возможно, что правительство будет вынуждено так или иначе ограничивать потребление. Одним из вариантов такой «экономии» является локдаун, во время которого не будет работать большинство предприятий.

Что касается планового отключения света у населения, то его скорее всего не будет. По мнению енергоексперта Юрия Корольчука, систематические отключения угрожают большим фабрикам и заводам, но точно не бытовым потребителям.