Стало відомо, коли пенсіонерам у віці 70+ дорахують обіцяну надбавку

Вже кілька місяців поспіль в Кабміні обговорюють можливе підвищення пенсій для пенсіонерів різного віку. Відтак, ще навесні по 500 гривень до стандартних місячних виплат отримали ті, кому виповнилося 80 і більше років. З 1-го жовтня, по 400 гривень доплати отримали пенсіонери у віці 75+.





Залишилися сімдесятирічні. Їм теж обіцяють доплату в розмірі 300 гривень. Коли вона буде, стало відомо 15-жовтня на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Надбавка буде рівно через рік

Немало-небагато, а цілий рік доведеться пенсіонерам чекати на обіцяну доплату. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в бюджеті вже закладено кошти, які будуть виділені для Пенсійного Фонду. Цьогоріч виділили на 30 мільярдів більше. Надбавку зможуть отримати пенсіонери у віці від 70 до 75 років. По 300 гривень до основної виплати люди отримуватимуть щомісяця на постійній основі.

Крім цього, вже заплановано, що з березня 2023 року абсолютно у всіх пенсія зросте, адже на той період припадає черговий перерахунок та збільшення розміру середньої зарплати.

Все це за умови відповідного робочого стажу

Всі ці доплати стосуються тих, хто має відповідний робочий стаж, а саме 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. У випадку з доплатою у 300 гривень, то на неї не претендують ті особи у яких пенсія вища, аніж середня зарплата по Україні. Також, вже з грудня 2021 невеликі доплати отримають абсолютно всі пенсіонери. Це пов’язано із підвищення прожиткового мінімуму.