Стало известно, когда пенсионерам в возрасте 70+ досчитают обещанную надбавку

Уже несколько месяцев подряд в Кабмине обсуждают возможное повышение пенсий для пенсионеров разного возраста. Еще весной по 500 гривен к стандартным месячным выплатам получили те, кому исполнилось 80 и более лет. С 1-го октября, по 400 гривен доплаты получили пенсионеры в возрасте 75+.





Остались семидесятилетние. Им тоже обещают доплату в размере 300 гривен. Когда она будет, стало известно 15-октября на очередном заседании Кабинета Министров Украины.

Надбавка будет ровно через год

Ни много ни мало, а целый год придется пенсионерам ждать обещанную доплату. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете уже заложены средства, которые будут выделены для Пенсионного Фонда. В этом году выделили на тридцать миллиардов больше. Надбавку смогут получить пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет. По 300 гривен к основной выплате люди будут получать ежемесячно на постоянной основе.

Кроме этого, уже запланировано, что с марта 2023 абсолютно у всех пенсия вырастет, ведь на тот период приходится очередной перерасчет и увеличение размера средней зарплаты.

Все это при условии соответствующего рабочего стажа

Все эти доплаты касаются тех, кто имеет соответствующий рабочий стаж, а именно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. В случае с доплатой в 300 гривен, то на нее не претендуют те лица у которых пенсия выше, чем средняя зарплата по Украине. Также, уже с декабря 2021 небольшие доплаты получат абсолютно все пенсионеры. Это связано с повышением прожиточного минимума.