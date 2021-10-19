ПриватБанк змінює правила, щоб змусити клієнтів платити більше державі

Українці напевно єдині в Європі, хто так масово ухиляється від сплати податків. У нас надзвичайно багато людей працює неофіційно. Так само, чимало осіб займаються власною справою, наприклад працюють на фрілансі, отримують непоганий, а головне стабільний дохід, однак жодним чином його не оподатковують.





Банки, а зокрема ПриватБанк, який є державним, вирішили боротися з цим. Відтепер є ліміт на кількість транзакцій, а хто його перевищить стане особливо цікавим об’єктом для податкової.

В ідтепер не можна проводити більше 100 транзакцій на місяць

ПриватБанк вирішив поступово виводити бізнес з тіні, і слідкувати уважніше за тим, скільки транзакцій в місяць здійснюють клієнти. Відтак, якщо було більше 100 переказів з картки на картку, то ймовірно рахунок заблокують і вимагатимуть продемонструвати джерело доходу.

В банку заявляють, що обмеження дуже лояльні і точно не торкнуться тих, хто не займається таємно підприємницькою діяльністю. Мовляв звичайні пересічні громадяни точно не роблять понад 100 транзакцій в місяць. Ба більше, цей ліміт і надалі дозволить деякому бізнесу функціонувати. Адже, це приблизно три перекази на день, а не кожен інтернет-магазин може похвалитися такою активністю.

Блокуватимуть й через інші причини

Також, відтепер підозрілими вважатимуться одноразові перекази на суму більше 10 000 гривень, а особливо підозрілими — від 50 000 грн. У 99% картку одразу заблокують. Привертає увагу й так зване “дроблення” сум. Наприклад, кілька тисяч переведених на одну картку протягом дня так, що їхня сумарна кількість перевищує 10 000. Все для того, щоб ті, хто має таку можливість не ухилялися від сплати податків, а вели бізнес чесно та відкрито.