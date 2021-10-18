Не храните деньги в этих местах, если не хотите их потерять

Деньги — это энергия, и если эту энергию накапливать, хранить в неблагоприятных условиях, она перестанет умножаться. Знали ли вы, что хранить деньги в стеклянной банке не лучшая идея. Этот стереотип развеяли экстрасенсы. Дело в том, что в такой таре они не аккуратно сложены, а лежат хаотично. Через этот хаос их энергетика рассеивается.





Гривны, доллары, евро не могут храниться в стекле. Наличные “любят” все красивое и новое. Также эксперты рекомендуют отказаться от таких альтернатив:

Матрас — никогда не храните деньги под матрасом. Энергетика наличных денег впадет в анабиоз. Таким образом люди тормозят денежные потоки. Накапливать станет чрезвычайно сложно.

Еще одна распространенный тайник среди украинцев — книги. Откажитесь от этой идеи, особенно, если это книга с драматическим сюжетом. Если ищете идеальное издание для хранения, выбирайте очень крутой, положительный роман без слез и тяжелой судьбы. Желательно, чтобы обложка была эстетичной.

Если хранить деньги и драгоценности рядом с дверью, то они всегда будут растрачиваться. “Деньги на ветер”, ведь каждый раз открывая и закрывая двери, образуется сквозняк, который рассеивает их энергетику.

Также эксперты советуют не перевязывать бумажные купюры резинками. Не нужно хранить их в тесноте, в запыленных темных чуланах. Так можно их повредить. Часто плохо проветрены купюры плесневеют из-за грибка.

Не храните 1, 2, 5 и другие мелкие купюры. Старайтесь все время обновлять на крупный номинал. “Мелочь” прошла через большое количество рук, накопила в себе много горя и слез.

А вот в хороших ящиках, фарфоровых копилках или сейфе сбережениям будет комфортно. Они должны находиться среди красивых вещей и предметов, где будет достаточно места. Эстетические, статусные предметы только усилят энергетику налички.