Названо найпопулярніші авто серед українців до 5 тисяч доларів

Автомобілі, що відносять до сегмента «В» маленькі та компактні. Їх довжина коливається від 3,7 м до 4,2 м, популярні типи кузовів: седан чи хачбек. Вони широко розповсюджені у країнах Європи, в Україні у тому числі. На авторинку багато пропозицій і у межах 4-5 тисяч доларів можна придбати чудовий транспортний засіб.

Є серед цієї великої кількості авто ті, які купують найчастіше. Це такий собі «ТОП», який обожнюють українці. Машини мають гарний дизайн, комфорті салони та чудове начиння під капотом за свої гроші.

Топові моделі автомобілів В класу:

Skoda Fabia — моделі з 2002 до 2012 років, класу міні 1,2, 1,4, 1,6. У народі машину називають «ауді для бідних».

Chevrolet Aveo 2006-2009 рр — відмінне поєднання ціни, італійського стилю та американської збірки від General Motors.

Hyundai Accent 2007-2008 — у машин чудова комплектація за їх ціну.

Dacia Sandero 2008-2010 рр — простий та надійний хачбек.

Dacia Logan — моделі з 2006 по 2010 роки вже понад 10 років не втрачають популярність. Чудовий для їзди по місту.

Hyundai Getz 2004-2007 рр — українці продовжують купувати трьох та п’ятидверні моделі.

Volkswagen Polo 2002-2009 рр — компактне авто німецького виробництва яке обирають як сімейний транспорт, а також для роботи.

Mercedes Benz A Class 2001-2007 рр. — купують пяти- та тридверні моделі, машини економі, безпечні та гарантують безпеку водіям і пасажирам.

Також українці обирають Ford Fiesta 2006-2008 та Renault Clio 2006-2012 років. З початком війни збільшився попит на автомобілі із бензиновими двигунами. Найбільше обирають машини за цінною до 7 тисяч доларів, переважно це Б/У із ринку Америки.