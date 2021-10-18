Снижение тарифов не решит проблему: украинцам стоит ожидать огромные счета за отопление

Украинцы, которые отапливают жилье газом, будут вынуждены отдать за тепло вдвое больше. Причина кроется в росте стоимости газа. В то же время жители многоэтажных домов смогут сэкономить до 50%.





Те, кто пользуется газом для обогрева будут вынуждены платить значительно больше, если сравнивать с отопительным сезоном 2020-2021. Простыми словами, если в прошлом году на обогрев приходилось тратить 1350 грн. при среднем расходе в 250 кубометров, то в этом нужно платить 1990 грн.

В этом отопительном сезоне стоимость газа зафиксировали на уровне 8 гривен за кубометр. То есть такая цена будет действовать до мая 2022 года. В то время как месячные цены растут ежемесячно.

Отдельно стоит отметить, что цена Гкал тепла может отличаться в зависимости от поставщика. На формирование стоимости влияет то, какой вид энергии используется для отопления. Даже больше, у одного поставщика разные люди могут платить разные суммы.

Все объясняется довольно просто. Секрет в том, что вдвое больше придется платить жителю неутепленного дома без индивидуального пункта распределения тепла. Другой клиент, у которого утеплены стены, а в подвале дома есть распределительный пункт, будет платить вдвое меньше.