Вакцинироваться могут не все: Ляшко рассказал о возможной альтернативе и это не ПЦР-тесты

Сейчас в Украине, как и в большинстве стран мира, самый актуальный вопрос это вакцинация. Некоторых специалистов буквально заставляют делать прививки, совершенно не интересуясь их желанием. Учителям прямо заявили, что если они не сделают прививки от коронавируса, то будут отстранены от работы и о никаком сохранении зарплаты не пойдет и речи.





Людям это не нравится, тем более, что вакцинироваться действительно могут не все, ведь кому-то это противопоказано в связи с наличием хронических заболеваний. 15 октября из этой темой выступил Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил, что компромисс существует, и никаких жестких рамок для людей никто не установил. А еще министр рассказал, какая альтернатива возможна для тех, кому вакцинироваться действительно нельзя.

Врачи будут выдавать электронные справки

По словам Ляшко, те люди, которые имеют противопоказания к вакцинации могут не делать прививки, но только при наличии соответствующей справки, подтверждающей наличие определенных проблем со здоровьем. Учитывая то, что в свое время украинцы массово подделывали сертификаты о вакцинации, такие справки медики сразу же будут вносить в электронный реестр. После этого, справка будет проверяться, как и история болезни данного пациента. Все для того, чтобы избежать подделок.

Виктор Ляшко утверждает, что на самом деле противопоказания к вакцинации имеют максимум 4-5 процентов украинцев. Для всех остальных прививки являются безопасными, а все побочные ефекты с фатальным заключением – это просто миф.

К слову, не было информации о том, придется ли людям со справкой о наличии противопоказаний к вакцинации, подтверждать то, что они здоровы регулярными ПЦР-тестами. Если придется, то альтернатива так себе.