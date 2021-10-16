Вакцинуватися можуть не всі: Ляшко розповів про можливу альтернативу і це не ПЛР-тести

Зараз в Україні, як і у більшості країн світу, найактуальніше питання це вакцинація. Деяких спеціалістів буквально змушують робити щеплення, абсолютно не цікавлячись їхнім бажанням: наприклад, освітян. Вчителям прямо заявили, що якщо вони не зроблять щеплення від коронавірусу, то будуть відсторонені від роботи і про ніяке збереження зарплати не йтиме й мови.





Людям це не подобається, тим паче, що вакцинуватися дійсно можуть не всі, адже декому це протипоказано у зв’язку з наявністю хронічних захворювань. 15 жовтня з цією темою виступив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він заявив, що компроміс існує, і ніяких жорстких рамок для людей ніхто не встановлював. А ще міністр розповів, яка альтернатива можлива для тих, кому вакцинуватися дійсно не можна.

Лікарі видаватимуть електронні довідки

Зі слів Ляшко, ті люди які мають протипоказання до вакцинації можуть не робити щеплення, але лише за наявності відповідної довідки, яка підтверджує наявність певних проблем зі здоров’ям. Враховуючи те, що в свій час українці масово підробляти сертифікати про вакцинацію, такі довідки медики одразу ж вноситимуть у електронний реєстр. Після цього, довідка перевірятиметься, як і історія хвороби даного пацієнта. Все задля того, щоб уникнути підробок.

Віктор Ляшко стверджує, що насправді протипоказання до вакцинації мають максимум 4-5 відсотків українців. Для всіх інших щеплення є цілком безпечним, а всі побічні ефекти із фатальним закінчення – це просто міф.

До слова, не було інформації про те, чи доведеться людям із довідкою про наявність протипоказань до вакцинації, підтверджувати те, що вони здорові регулярними ПЛР-тестами. Якщо доведеться, то альтернатива дещо сумнівна.