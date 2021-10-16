Щеплення або звільнення: крім вчителів обов’язкову вакцинацію має проходити ще ряд професій

Вакцинація – одне з нагальних питань, яке обговорюють всі і всюди. В Україні вакцинація донедавна була добровільною, однак все більше людей просто змушені робити щеплення і точно не за власним бажанням, а тому, що без сертифікату тепер не можна дістатися навіть до сусіднього обласного центру.





І ось, стало відомо, що “добровільність” скасовується для ряду професій. Донедавна вибору не було лише у працівників освітніх закладів, центральних органів виконавчої влади і співробітників місцевих органів самоврядування. Освітян поставили перед фактом, або щеплення або відсторонення від роботи без збереження зарплати. Як альтернатива – негативний ПЛР-тест (кожних кілька днів новий). Зараз такі самі умови стосуватимуться ще ряду професій.

Соціальні працівники і поштарі теж змушені вакцинуватися

15 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко провів конференцію на котрій було обговорено багато інформації, яка зокрема стосується ситуації з коронавірусом в Україні. Зараз ми наближаємось до чергового піку захворюваності. Щоб стримати вірус, потрібно аби більше людей вакцинувалися. Ляшко заявив, що перелік професій, які мусять мати сертифікат тепер дещо більший.

Відтак, туди потрапили поштарі та працівники соціальних служб. Невдовзі, такі ж правила стосуватимуться й працівників великих підприємств, державних закладів та інших компаній, функціонування яких важливе для економіки країни.

Ймовірно буде запропонована альтернатива, або вакцинація або регулярні ПЛР-тести, зроблені за власний кошт. Логічно, що другий варіант підійде далеко не всім.

В містах спостерігається велика активність у центрах вакцинації

Останніми днями, в деяких містах суттєво побільшало людей, які хочуть зробити щеплення. Найбільше охочих у тих регіонах, де оголосили червону зону. Зокрема у Херсоні ще на початку жовтня в день робили 100-200 щеплень, а останніми днями наплив охочих збільшився в 5 разів.