Українці платитимуть за опалення вдвічі більше

Навіть без перегляду тарифів очікується, що українці будуть цієї зими платити за газ набагато більше – можливо, вдвічі. У той же час деякі громадяни зможуть значно заощадити – до п’ятдесяти відсотків. Хто ж ці люди? Давайте у всьому розберемося.





Нові тарифи – для кого вони вигідні?

Ті, хто опалює газом, будуть платити в два рази більше, ніж зараз. Однак ті, у кого квартира обладнана теплоізоляційними матеріалами, будуть платити набагато менше. У разі, навіть, якщо вартість не зміниться, то за газ доведеться платити більше, ніж раніше. Наприклад, якщо в минулому році за опалення будинку 250 кубометрами газу потрібно було платити 1350 гривень, то в 2021 – 1990.

Річні тарифи залишаться на рівні восьми гривень за кубометр, найближчим часом їх переглядати не планують. При цьому місячні ціни і тариф постачальника зростають постійно. Так, в жовтні вартість зросла з дванадцяти до 16,56 грн за кубометр.

Раніше за сто п’ятдесят кубометрів потрібно було платити всього 1800 гривень, а зараз – вже 2484, однак вартість гігакалорії може відрізнятися в кілька разів. Все залежить від постачальника і багато чого іншого. Так, в утепленому будинку витрати будуть набагато нижчими.

Як ми писали раніше, в столиці вартість газу може зрости на вісімдесят відсотків, а то і більше. Схожа ситуація складеться у всіх містах, де ціни на опалення не підвищували останні два-три роки. Тарифи зростуть на десятки відсотків. У випадку з Києвом, ціни на тепло і воду розраховані виходячи з цін на газ за 2019 рік. З тих пір газ різко подорожчав. Діапазон подорожчань в різних містах складе тридцять-вісімдесят відсотків.



Найсильніше подорожчання, крім жителів столиці, торкнеться жителів маленьких міст. Вся проблема в тому, що споживачів там менше, а вартість проведення газу – така сама. Дізнатися, який тариф буде встановлений у вашому місті, ви можете на сайті постачальника тепла і гарячої води. Вони згідно із законом повинні повідомляти про перегляд цін заздалегідь.