Астролог назвав хвороби, на які найчастіше хворіють різні знаки зодіаку

Зодіакальний круг – це дуже гнучкий інструмент трактування долі. Його волі підпадають багато аспектів нашого життя – від фінансової до відносин з людьми. І хто б міг подумати, що він настільки щільно пов’язаний з людиною, що існує певний зв’язок між знаками зодіаку і здоров’ям людини. Цей зв’язок пояснив психолог і фахівець з медичної астрології Бородачев Михайло.





Овен

Чоловіки живуть довше на цілий рік – 79 проти 78 років. Через свою емоційність Овни схильні до розвитку стресів, депресій, безсоння і головного болю. У зоні ризику знаходяться такі захворювання як остеохондроз, хвороби суглобів і серцево-судинної системи. Інакше кажучи, все, що пов’язано з судинами.

Телець

Тельці-чоловіки теж живуть довше жінок – 81 рік проти 79 років. Вони схильні до захворювань горла, щитовидної залози, проблемам з нирками, печінкою і порушення сексуальної активності.

Близнюки

На цей раз за тривалістю життя жінок-близнюків попереду чоловіків – 85 проти 78 років. Цьому знаку варто берегти органи дихальної системи, тому у них нерідкі випадки захворювання бронхітом або пневмонією. Суглоби схильні до артриту, проте близнюки все життя приречені бути стрункими, навіть не дотримуючись жодних дієт.

Рак

Жінки живуть 73 роки, а чоловіки 68 років. Раки часто стикаються з варикозом і порушеним обміном речовин. Вони постійно переїдають і часто отруюються, тому травна система – їх слабке місце. Але Ракам не варто самим діагностувати свої захворювання. Через власну підозріливості, вони часто приписують собі захворювання, яких у них немає. Краще звернутися до лікаря.

Лев

Чоловіки і жінки доживають до 74 років. Цей знак схильний до останнього тягнути зі своїм лікуванням, а потім шукати «чарівну панацею» від усіх хвороб. Їм часто діагностують проблеми з хребтом, суглобами, захворювання серця і судин. У старості можуть розтовстіти, але довго не покриваються сивиною.

Діва

Жінки-діви знову живуть довше за чоловіків – 81 рік проти 77. Хоч Діви і схильні народжувати здорових дітей, самі вони не особливо стежать за здоров’ям. Їх з головою затягує домашня рутина і робота, та так, що вони просто не помічають своїх хвороб. У них просто немає на це часу і сил. Найбільше страждають органи травлення, поперековий відділ хребта, і від ранньої далекозорості.

Терези

Жінки живуть 77 років, а чоловіки 73 роки. Терези володіють слабким імунітетом і схильні до захворювань підшлункової залози, нирок, органів кровотворення. Не виключені і шкірні захворювання, проте в старості вони обійдуться без зморшок.

Скорпіон

Скорпіони живуть зовсім коротке життя – чоловіки 63 роки, а жінки 62 роки. Схильні до захворювань печінки, сечостатевої системи, різного роду інфекцій. Вони теж люблять тягнути до останнього з лікуванням і страждають від фізичних травм.

Стрілець

Жінки живуть 73 роки, а чоловіки 69. Люблять аварії, тому потрібно бути обережними за кермом. Їм властиві хвороби вуха і горла, захворювання суглобів, жовчокам’яна хвороба і порушення травлення. Навіть в глибокому віці цей знак зберігає свою підтягнутість і привабливість.

Водолій

Чоловіки і жінки тут живуть до 71 року. Схильні до депресії, зубних хвороб і варикозу. У почесному віці Водолії будуть так само привабливі, як і в молодості, навіть при тому, що можуть розтовстіти.

Риби

Середня тривалість життя у жінок становить 75 років, а у чоловіків 71 рік. У дитинстві цьому знаку навряд чи можна позаздрити, адже вони хворіють і застудами і страждають всілякими алергіями та й чіпляють всі інфекції.У дорослому віці вони будуть страждати на захворювання суглобів, легенів і шкіри, анемії. У старості зазвичай стрункі, відрізняються рухливістю і яскравістю думки.