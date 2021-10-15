Список смертників: які смартфони точно не отримують Android 12

Близько тижня тому Google випустила Android 12 – новітню версію своєї мобільної операційної системи. Тепер же стали відомі і її офіційні системні вимоги.





Так, якщо пристрій не буде задовольняти їм, то на ньому не можна буде запустити свіжу версію системи. І то, наскільки новий апарат, ніякої ролі по суті не грає, зазначає MyDrivers.

Що ж до самих вимог, то вони такі: не менше 6 ГБ оперативної пам’яті, розширення екрану вище FullHD з щільністю не менше 400 пікселів на дюйм, швидкість безперервного читання і запису не менше 250 МБ / с і 120 МБ / с, а довільного НЕ менше 40 МБ / с і 10 МБ / с відповідно.

Разом з тим також для запуску Android 12 на смартфоні повинна бути встановлені ​​як мінімум по одній основній і фронтальній камері на 12 і 4 Мп відповідно. При цьому головний модуль повинен вміти записувати відео в 4K при 30 к / с. Для фронтальної досить можливості записувати FullHD-відео при 30 к / с.