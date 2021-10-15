Ретроградный меркурий не даст жизни сразу нескольким знакам зодиака

Ретроградный Меркурий снова не дает покоя человечеству. Астрологи говорят, что ближайшие 4 дня окажутся чрезвычайно напряженными для некоторых знаков зодиака. В астрологии эта планета отвечает за финансы, образование, коммуникации. Поэтому когда Меркурий в ретроградном состоянии, все эти сферы в дисбалансе.





Ретроградность часто путают с геомагнитными бурями. Все потому, что во время воздействия планеты метеозависимые люди страдают от повышенного давления, приступов мигрени или иного ухудшение самочувствия.

Но не для всех ретроградный Меркурий несет распри и конфликты. Астрологи говорят, что у Овнов высокая вероятность наладить отношения со старыми друзьями или родственниками в этот период.

Тельцам стоит именно сейчас уделить внимание здоровью, планета способствует быстрому выздоровлению. Для Близнецов и Раков идет напряженная пора. Недопонимания с детьми, конфликты на работе, неурядицы с друзьями преследуют их почти каждый день. Поэтому им лучше набраться терпения, не воспринимать все близко к сердцу.

Львам и Девам лучше начать экономить деньги. Меркурий проверяет их на умение пользоваться финансами. Весы страдают от самих себя. Депрессивное состояние вызвано неблагоприятным влиянием планеты, если они не перестанут погружаться в свои мысли, то только усугубят ситуацию. Лучше займитесь спортом, больше гуляйте на открытом воздухе.

Скорпионам нужно расставить все точки над “і”, которые накапливались годами. Именно сейчас Меркурий требует этого, поэтому ежедневно создает конфликтные ситуации и на работе, и дома. Ваша недосказанность мешает жить спокойно окружающим.

Больше всего повезло Стрельцам и Водолеям. На этот раз ретроградность обошла их стороной. Поэтому можно спокойно наслаждаться своей жизнью.

Козероги переживають из-за отношений. Одинокие знаки начали нашли себе пару именно под влиянием третьей планеты. Поэтому они никак не поймут, почему ничего не “клеится”. Подождите еще 4 дня, и все станет на свои круги.

Рыбам лучше отказаться от кредитов, ипотек и других финансовых дел. Высока вероятность того, что попадете в руки аферистов.

Вот так Меркурий проверяет все знаки зодиака: кому-то улыбается, а над кем-то открыто смеется.