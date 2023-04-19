Плюс 1000 грн до пенсії: на кого у червні чекає щедра підвишка

Деяким українцям у червні підвищать пенсію та нарахують доплату одразу за три місяці. Для пенсіонерів із середнім розміром пенсії така доплата складе близько 1000 грн. Хто потрапить до числа щасливчиків?

Перерахунок пенсії чекає на українців, які продовжили працювати після виходу на пенсію. Таких пенсіонерів в Україні зараз близько 2,7 млн. Більша частина з них – працівники бюджетного сектору, зокрема вчителі, лікарі та державні службовці.

Однак набавку отримають не всі працюючі пенсіонери, а лише ті, хто до березня 2023 року встиг відпрацювати додаткові 24 місяці (2 роки). Таким пенсіонерам збільшать коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії відповідно до нового стажу.

Наприклад якщо вони вийшли на заслужений відпочинок зі стажем у 35 років, а потім відпрацювали ще 2 роки, то коефіцієнт зміниться з 0,35 на 0,37. Відповідно громадяни, які раніше отримували пенсійні виплати в розмірі 5842 грн, після перерахунку будуть отримувати на 333 грн більше.

Варто зазначити, що за законом доплачувати пенсіонерам повинні були б вже з квітня. Проте дані від Фонду соціального страхування про стаж працюючих пенсіонерів надходять із запізненням. Тож підвищену пенсію такі громадяни почнуть отримувати лише у червні, а доплату за квітень та травень їм нарахують «заднім числом».

Таким чином у червні пенсіонери із пенсією 5842 грн отримають доплату одразу за три місяці, а це майже 1000 грн. А вже з липня їм почнуть виплачувати лише підвищену пенсію в розмірі 6175 грн.

Нагадаємо, що перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам відбувається кожні два роки. Виплати збільшують лише тим громадянам, які станом на березень у рік перерахунку мають додатковий стаж щонайменше 24 місяці. Якщо ж пенсіонер до цього моменту встиг відпрацювати наприклад 23 місяці, до збільшення пенсії йому доведеться чекати ще 2 роки.