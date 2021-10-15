Власти рассказали о ситуации с принудительным отключением электричества зимой

Электричества в Украине хватит на всех. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) уверила потребителей – перебоев со светом этой зимой не будет. Даже при том, что Украина продлила срок ограничений на импорт ресурса из России и Беларуси.





Страна готова к прохождению отопительного сезона со стабильными показателями. Именно такую информацию на днях обнародовало Министерство энергетики. Более того, восстановление поставок из России и Беларуси в ближайшее время не планируется. Как оказалось, в Украине вполне хватает энергоресурса и без помощи горе-соседей.

Напомним, что отказ от электричества оккупанта и государства, которое целиком находится под его контролем, украинская власть отказалась еще в мае текущего года. Изначально ограничения были установлены только до 1 октября 2021 года. Но 29 сентября в НКРЭКУ прошло совещание, на котором было решено продлить срок ограничений еще на 1 месяц.

Регулятор отметил, что до 23 сентября не получил ни одной просьбы возобновить поставки. А это значит, что Украина пока справляется с нагрузкой и не нуждается в поиске дополнительных экспортеров.

В Минэнергетики сообщили, что угля для генерации собственной энергии в Украине достаточно. То есть власть может гарантировать бесперебойное обеспечение граждан электроэнергией в течение всего отопительного сезона 2021/2022.

Даже в экстремальных условиях, в сильные морозы или снегопады, потребители могут рассчитывать на свет в своих домах. Ведь финансовые возможности для закупки дополнительных объемов угля в у государства тоже есть.

На фоне такого энергетического профицита вполне возможно, что Украина вскоре навсегда откажется от поставок ресурса из России и Беларуси. К тому же соседние страны не являются членами Европейского энергетического сообщества, к которому с недавних пор принадлежит наша страна.