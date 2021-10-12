Какой будет зима в Украине? Рассказывают синоптики

Синоптики рассказали о том, какой будет зима в нашей стране в этом году. Стоит ли украинцам закупаться теплыми вещами и готовиться к астрономическим счетам за газ и электроэнергию? Давайте разбираться.





Какая зима нас ждет

По словам экспертов, в этом году зимний сезон будет снежным и достаточно холодным, чем, безусловно, будет выгодно отличаться от предыдущей зимы. Тем не менее, суровых морозов в районе минус тридцати градусов на территории нашей страны, как сообщают специалисты, не ожидается.

Как сообщается, глобальное потепление, безусловно, затрагивает и нашу страну, причем повышение температуры на территории Украины будет даже больше, чем в среднем по миру. Однако сейчас нас пока что будет ждать холодная зима. Это можно считать хорошим признаком: возможно, в Азовском море, например, наконец-то исчезнут медузы, терроризировавшие его последние два сезона.

Что касается оставшихся дней осени, то октябрь также будет достаточно холодным и дождливым, но в ноябре ожидается небольшое потепление и улучшение погоды. Следует отметить, что небольшой «сдвиг» месяцев и сезонов также нормальный по меркам нашего нынешнего времени. Из-за глобального потепления изменяется циркуляция воздушных масс в атмосфере, что, в свою очередь, приводит к «сумасшествию» природы.

Также необходимо понимать, что потепление — не только антропогенный, но и отчасти естественный процесс, и ученым очень сложно создавать прогнозы и объяснять причины, не до конца понимая соотношение различных факторов.

Как мы писали ранее, эксперты полагают, что климат в нашей стране будет становиться все более сухим. Пустыни на юге и юго-востоке Средиземноморья начнут разрастаться, и от них весь регион начнут накрывать сухие и высокотемпературные воздушные массы. Они вызовут еще большее опустынивание, которое начнется в Крыму и на Херсонщине, а затем начнет продвигаться на северо-запад.