Якою буде зима в Україні: розповідають синоптики

Синоптики розповіли про те, якою буде зима в нашій країні в цьому році. Чи варто українцям закуповуватися теплими речами і готуватися до астрономічних рахунків за газ та електроенергію? Давайте розбиратися.





Яка зима нас чекає

За словами експертів, у цьому році зимовий сезон буде сніжним і досить холодним, чим, безумовно, буде вигідно відрізнятися від попередньої зими. Проте, суворих морозів в районі мінус тридцяти градусів на території нашої країни, як повідомляють фахівці, не очікується.

Як повідомляється, глобальне потепління, безумовно, зачіпає і нашу країну, причому підвищення температури на території України буде навіть більше, ніж в середньому по світу. Однак зараз нас поки що чекатиме холодна зима. Це можна вважати доброю ознакою: можливо, в Азовському морі, наприклад, нарешті зникнуть медузи, які тероризували його останні два сезони.

Що стосується решти днів осені, то жовтень також буде досить холодним і дощовим, але в листопаді очікується невелике потепління і покращення погоди. Слід зазначити, що невелике «зрушення» місяців і сезонів також нормальне за мірками нашого нинішнього часу. Через глобальне потепління змінюється циркуляція повітряних мас в атмосфері, що, в свою чергу, призводить до «божевілля» природи. Також необхідно розуміти, що потепління – не тільки антропогенний, а й частково природний процес, і вченим дуже складно створювати прогнози і пояснювати причини, не до кінця розуміючи співвідношення різних факторів.

Як ми писали раніше, експерти вважають, що клімат в нашій країні буде ставати все більш сухим. Пустелі на півдні і південному сході Середземномор’я почнуть розростатися, і від них весь регіон почнуть накривати сухі і високотемпературні повітряні маси. Вони викличуть розростання пустель на території нашої країни, яке почнеться в Криму і на Херсонщині, а потім почне просуватися на північний захід.