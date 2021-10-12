Українці відчують наслідки магнітної бурі класу G2

На сайті центру прогнозування космічної погоди з’явилося оголошення про те, що на Сонці стався потужний спалах. Потік коронарної плазми рухається в бік Землі. Отже, з 11 жовтня планету накриє магнітна буря рівня G2. Тривати вона буде дві доби.





Звичайно ж в першу чергу, це неприємна новина для метеозалежних людей. Спалах стався 9 жовтня. Тому перші зміни в самопочутті дехто відчув раніше. Центр прогнозування попереджає: не варто панікувати, все пройде дуже швидко.

Українці зможуть в короткий термін повернутися до звичного темпу життя, а поки що в найближчі 48 годин краще не вступати в конфлікти, відмовитися від шкідливих звичок і постаратися більше приділяти часу собі. Позиція спостерігача, а не активного учасника допоможе плавно вийти з цього напруженого відрізка часу.

У центрі космічної погоди є спеціальна шкала, по якій оцінюють потужність сонячних бурь. Мінімальний клас в ній “G1”, а максимальний “G5”. Навіть слабкі бурі можуть негативно впливати не тільки на здоров’я людей, а й на роботу мобільних телефонів, радіосигналів. G2 спровокує появу полярного сяйва в північних широтах. Були випадки (вкрай рідко), коли бурі сягали класу G3. У такі моменти навіть електрика може відключатися без причини.

Експерти кажуть, що сонячний вітер ніколи не припиняє омивати планету Земля. У більшості випадків він м’який і стабільний. Через сплески на сонячній зірці корональні діри в сотні разів посилюють ці потоки. Земля в разі небезпеки, активує захисну функцію й спрацьовує магнітне поле та відбиває їх. На превеликий жаль земляни відчувають це космічну погоду, високочастотна техніка теж може страждати.