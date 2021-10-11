Названа причина, чому над Тибетом ніколи не літають літаки

Тибет багатьом відомий як батьківщина буддизму і максимально спокійна держава, де нічого не відбувається. Однак, якщо заглибитися в вивчення країни, можна з подивом виявити, що над її територією ніколи не літають пасажирські авіалайнери. Чому небо над Тибетом є табу для цивільної авіації?





Вкрай несприятливий для польотів край

Насправді, ніяких теорій змови або політичних чинників тут немає, вся справа в географічних особливостях регіону. Майже всю територію Тибету займають Гімалаї – найвища гірська система Землі. Її середня висота становить 5.5-6 км, і для пасажирських літаків це занадто багато.

Пролітаючи над гірським ланцюгом пілоти літаків не в змозі знизити висоту в разі екстреної ситуації. Наприклад, при загрозі розгерметизації. За протоколом повітряні судна опускаються на висоту 3 км над землею, щоб пасажири могли дихати без кисневої маски. Ясна річ, що над Гімалаями такий трюк неможливий.

До того ж, над горами дуже розряджене повітря, через що в цій області часто виникають різкі перепади атмосферного тиску і повітряні потоки, які кидають літак в постійну турбулентність. Військових і пілотів цей стан не дуже-то лякає – машини на нього розраховані, але звичайні пасажири навряд чи повторно звернуться до послуг авіакомпанії, яка влаштує їм такий «атракціон».

Чи є ще подібні регіони?

Насправді, Тибет далеко не єдине місце, де не слід літати цивільній авіації. У заборонений список для пілотів входять магнітні полюси Землі, над якими навігаційне обладнання літаків не може нормально функціонувати. Ще одна несприятлива для польотів зона – Антарктида. Всьому виною клімат, а також відсутність можливості екстреної посадки судна. Також не можна літати над військовими об’єктами і регіонами, де відбуваються військові дії, але тут, думаємо, все зрозуміло і без пояснень.

А ось ще одна заборонена зона дивує – це популярний парк розваг «Діснейленд». Літати над ним не можна, оскільки компанія Діснея пролобіювала подібний закон на території США. Це було зроблено заради безпеки і комфорту відвідувачів.