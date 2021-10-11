Так виглядає iPhone 14 Pro: найбільш очікуваний смартфон Apple без «чубчика»

Новенькі iPhone 13 тільки з’явилися у продажу, але багатьох фанатів Apple вони відверто розчарували. Смартфони практично не відрізняються від попереднього покоління, оскільки грандіозне оновлення моделей Apple відклала на наступний рік. Численні витоки повідомляють, що лінійка iPhone 14 подарує багато сюрпризів.





Apple вперше випустить на ринок великий і відносно доступний iPhone 14 Max з діагоналлю 6.5-6.7 дюйма. Він, базовий iPhone 14, а також iPhone 14 Mini збережуть дизайн поточного покоління зі злегка зменшеним «чубчиком». У iPhone 14 Pro «чубчика» не буде, що ще сильніше відокремить стандартні і преміальні версії смартфонів один від одного.

Інсайдер Бен Гескін, який регулярно публікує достовірні концепт-арти, засновані на чутках і витоках, вперше показав зображення з дизайном iPhone 14 Pro. У його екрані зроблять невеликий виріз овальної форми, куди вмонтують фронтальну камеру і датчики системи FaceID.

Схоже, що Apple, яка не може прибрати Face ID з флагманських моделей і використовувати підекранні сканери, щоб не робити iPhone схожими на Android-смартфони, знайшла вихід із замкнутого кола. Фірма знову використовує напрацювання інших виробників, але піднесе їх під соусом чогось унікального і революційного. Такі «личинки» ми вже бачили в аксесуарах Huawei / Honor, але китайці ставлять вирізи під фронталки в кутку екрану, що сприймається зовсім по іншому.