У вихідні по Україні пройдуть перші заморозки – якої погоди чекати цього вікенду розкажуть синоптики

Осінь цього року для українців прохолодна й непередбачувана. Перші морози вдарять у західній частині країни та у Києві вже на ці вихідні. При чому в суботу вранці заморозків не очікується, а вже на вечір всіх чекає неприємний сюрприз. Така ж сама погода буде і в Чернігові та Сумах. В цих областях буде вітряно, а в Сумській області ще й хмарно.





Згідно із прогнозом у столиці температура коливатиметься від +7 до + 12 градусів тепла, але відчуватиметься значно холодніше. Вдень сонячно, фактично без хмар, а вночі температура опуститься до 0 та -3.

У Львові на вихідних буде відносно тепло, але хмарно. Вдень на градусниках +18, вночі +7. У Карпатських горах промерзне грунт до -1 …-3 градусів. У Рівному вночі мороз до -2, вдень +12 тепла на стовпчиках термометрів.

У Луцьку та Вінниці, сонячно, але вітряно, як і в Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях та Житомирі, тут температура вдень становитиме +12 та +2…+6 уночі.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях хмарно. Синоптики прогнозують дощ та поривистий вітер. На стовпчику від +4 до +13 протягом дня, та +5 градусів тепла надвечір. Азовське й Чорне моря штормитиме. Через це жителі прибережних регіонів зовсім не відчуватимуть теплої погоди.

У Харкові, Полтаві, Донецьку та Луганську відносно тепло, без опадів. Як і в столиці денна температура повітря сягатиме +12. Вночі не більше +3 С.

Цієї суботи та неділі у Дніпрі й Запоріжжі буде хмарно, вітряно, короткочасні дощі. Вдень +13, вночі +5 С.

У кінці місяці пройде перший сніг та з’явиться ожеледиця, а поки що усі чекають початку опалювального сезону.