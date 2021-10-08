Названы главные скупердяи среди знаков зодиака: от них и снега зимой, не дождешься

Экономность нельзя назвать плохой чертой. Но если она переходит все разумные пределы, превращается в обычную скупость. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака наиболее тщательно контролируют свои финансы, не тратя ни копейки без крайней необходимости. Поэтому прихотливостьв одежде и еде – это точно не про них.





Телец

Уроженцы знака действительно очень ответственно относятся к деньгам. Они считают, что секрет богатства именно в умении правильно распоряжаться заработанным. Доход у них обычно немалый, но все равно Тельцы всегда ищут возможность потратить меньше.

Рак

А вот Раков можно смело назвать скупердяями. Они ненавидят тратиться, о чем бы ни шла речь. Дружить с Раком будет крайне неудобно, не говоря уж о совместных путешествиях. Ведь в финансовом смысле на представителя знака просто невозможно положиться.

Дева

Девы – прирожденные контролеры. Они всегда и все помнят. Особенно это касается расходов. Девы ведут калькуляцию всех своих заработков и покупок. Прежде чем приобрести дорогую вещь, или инвестировать свои деньги в какое-то начинание, они сто раз все взвесят и проверят. Возможно именно такая натура Дев и делает их крайне сложными мишенями для мошенников.

Скорпион

Представители знака обожают различные скидки и акции. Они всегда знают, где можно приобрести самую дешевую одежду, технику, или любые другие товары. И неважно, что качество покупки может быть не слишком высоким. Ведь для Скорпионов прежде всего экономия.

Козерог

Козероги – настоящие трудоголики. Поэтому очень ценят заработанные деньги и не тратят их на мелочи. Они долго обдумывают свои покупки, и все равно довольно часто жалеют о потраченных средствах. Бюджет Козерога всегда продуман и расписан до мелочей. Так что финансовая спонтанность ему совсем не характерна.