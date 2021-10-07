Изменения в законодательстве увеличат доходы пенсионеров вдвое

В Верховной Раде очень активно ведут разговоры о кардинальных изменениях в пенсионной системе Украины. Необходимо создать проект по введению второго уровня накопительной пенсионной системы. Денис Шмыгаль премьер-министр Украины отметил, что такие перемены будут способствовать увеличению пенсионных выплат в будущем, как минимум вдвое. Именно такая система работает в США и во многих развитых странах.





От нововведений выиграют и население, и экономика страны. Ведь можно привлекать накопленные средства на инвестирование государственных предприятий, модернизировать их. Пожилые люди же получат достойные выплаты.

Премьер-министр рассказал, что Украина могла внедрить накопительную пенсию еще 15 лет назад. И тогда бы граждане страны имели бы совсем другой уровень жизнь. Господин Шмыгаль добавил, что по составленным им расчетам, можно было бы накопить около 50 млрд долларов США. Это, так сказать “длинные инвестиции”, которые можно было бы инвестировать во внутреннюю экономику. В результате чего пенсионный фонд не находился бы в постоянном дефиците.

Сегодня активно ведется работа, о введении изменений. Первые реальные шаги к новой пенсионной системе начали делать в 2019 году. Чем быстрее удастся урегулировать все вопросы, тем раньше вырастут выплаты.

Новая накопительная система должна заработать уже в 2023 году. Ее необходимо адаптировать по отношению к действующему законодательству. Так, например, на первом этапе она будет работать для бюджетных предприятий в тестовом режиме. Только потом ее полноценно внедрят и сделают доступной для каждого украинца.

В 2021 году прошла индексация. Пенсионеры уже начали получать новые надбавки по возрасту. Еще двум категориям пожилых людей могут поднять пенсии до 30 000 гривен. Верховная Рада уже провела голосование по законопроектам и единогласно поддержала их.