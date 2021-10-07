Этим пенсионерам повезло больше: кто может претендовать на приятный бонус к пенсии?

Украинские пенсионеры к сожалению, не могут похвастаться большими пенсиями. В то время, как тарифы на коммунальные платежи зашкаливают, пенсионеры получают настоящий мизер, которого едва хватает на лекарства и питание.





Конечно, любая надбавка даже в размере 100 гривен это уже приятность и дополнительная возможность прожить месяц немного комфортнее. Так вот, один миллион украинских пенсионеров будут рады уже в этом месяце. К их стандартной выплате досчитают 400 грн. Кому именно?

Выплаты получит возрастная категория 75-80 лет

К сожалению, эту надбавку получат не все. Повышение пенсии, причем не разовое, а постоянное, будет касаться только тех пенсионеров, которым исполнилось 75-80 лет. Они претендуют на доплату в размере 400 гривен, и таких лиц в Украине примерно 1 000 000.

Данная надбавка должна была начислится еще в июле, однако тогда средств в бюджете не хватило. Инициативу перенесли на октябрь, и вот свои первые обновленные песнии уже получило тысячи украинцев.

Министр социальной политики заявляет, что в декабре будет еще одно небольшое повышение, которое коснется всех. В конце года увеличится размер минимального прожиточного минимума и как следствие вырастут зарплаты и пенсии.

Также, приятного сюрприза следует ожидать лицам, которые в этом году выходят на заслуженный отдых. При наличии необходимого стажа, их минимальная пенсия составит 2600, тогда как сейчас это примерно 2000 грн.

Другие категории пенсионеров тоже будут иметь доплату

Уже в следующем году, надбавку в размере 300 грн получат пенсионеры в возрасте 70-75 лет. Пока неизвестно точной даты, и даже месяца, когда инициатива будет реализована. Вероятно повышение придется на весну. Ну а самая старшая категория в возрасте 80+ уже несколько месяцев получает к пенсии +500 грн.