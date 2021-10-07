Масове блокування рахунків: чому Ощадбанк пішов на радикальні міри?

Що може бути гірше, аніж прокинутися одного ранку і побачити, що банк заблокував ваш рахунок. Ще нічого, якщо коштів на ньому не було і вам не потрібно терміново бігти в установу вирішувати дане питання. А якщо все навпаки? Та й взагалі, це доволі неприємно і найчастіше розблокування не відбувається так просто.





Мінімум кілька витрачених годин власного часу і зіпсований настрій гарантовані. Але чому банки все частіше приймають такі міри? Наприклад, від початку вересня Ощадбанк заблокував тисячі карток своїх клієнтів. З якою метою це було зроблено і чи можна уникнути блокування?

В першу чергу блокують неактивних користувачів

У зв’язку з новою політикою НБУ, Ощадбанк почав блокувати рахунки тих клієнтів, які тривалий час ними не користуються. Наприклад, якщо ви не здійснювали жодних транзакцій кілька місяців — то є потенційним претендентом на блокування. Таку ініціативу подав Національний банк України, щоб було зручніше моніторити різноманітні фінансові звітності. Ймовірно незабаром, так чинитиме не лише Ощадбанк, а й усі банки країни.

Щоб розблокувати свій рахунок, потрібно прийти у відділення банку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Якщо ви не хочете розблоковувати картку можете не звертатися в банк зовсім, тоді договір автоматично розірветься. Якщо ж на рахунку були кошти, їх можна буде зняти заплативши додаткову комісію.

Є й інші причини для блокування

Окрім неактивності користувачів, причиною для блокування може бути й надмірна активність. Наприклад, ви особа яка не сплачує податків та не має офіційного доходу, однак на ваш рахунок регулярно надходять певні суми коштів. Особливо великі перекази +10 000 грн, +50 000 грн, можуть привернути увагу банківських моніторингових служб.

Тоді картка буде заблокована разом з усіма коштами, аж поки її власник не надасть інформацію про джерело цих доходів.