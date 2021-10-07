Цим пенсіонерам пощастило більше! Хто може претендувати на приємний бонус до пенсії?

Українські пенсіонери на жаль не можуть похвалитися великими пенсіями. В той час, як тарифи на комунальні платежі зашкалюють, пенсіонери отримують справжній мізер, якого ледь вистачає на ліки і харчування.





Звісно, будь-яка надбавка навіть у розмірі 100 гривень це вже приємність і додаткова можливість прожити місяць трішки комфортніше. Так от, один мільйон українських пенсіонерів будуть раді вже цього місяця. До їхньої стандартної виплати дорахують 400 грн. Кому саме?

Виплати отримає вікова категорія 75-80 років

На жаль, цю надбавку отримають не всі. Підвищення пенсії, причому не разове, а постійне, стосуватиметься лише тих пенсіонерів, яким виповнилося 75-80 років. Вони претендують на доплату у розмірі 400 гривень, і таких осіб в Україні приблизно 1 мільйон. Дана надбавка мала ввійти в дію ще в липні, однак тоді коштів у бюджеті не вистачило. Ініціативу перенесли на жовтень, і от свої перші оновлені пенсії вже отримало тисячі українців.

Міністр соціальної політики заявляє, що в грудні буде ще одне невелике підвищення, яке стосуватиметься усіх. Наприкінці року збільшиться розмір мінімального прожиткового мінімуму і як наслідок зростуть зарплати і пенсії. Також, приємного сюрпризу слід чекати особам, які цього року виходять на заслужений відпочинок. При наявності необхідного стажу, їхня мінімальна пенсія становитиме 2600, тоді як зараз це приблизно 2000 грн.

Інші категорії пенсіонерів теж матимуть доплату

Вже у наступному році, надбавку у розмірі 300 грн отримають пенсіонери у віці 70-75 років. Поки невідомо точної дати, і навіть місяця, коли ініціатива буде реалізована. Ймовірно підвищення припаде на весну. Ну а найстарша категорія у віці 80+ вже кілька місяців отримує до пенсії +500 грн.