С ними незабываемые ночи: астрологи назвали самые горячие в постели знаки зодиака

Согласитесь, какой яркой и страстной не была бы влюбленность, все может испортить первый секс. Пары часто расходятся именно через различные вкусы и темперамент в постели. Конечно, все можно исправить приложив определенные усилия. Разговаривая с партнером можно договориться в определенных нюансах и оставаться обоим сексуально удовлетворенными.





Но как же прекрасно, если все эти манипуляции не нужны и ваш партнер полностью соответствует вашим ожиданиям. Тем, кому пылкий секс очень важен – астрологи рекомендуют обращать внимание на их прогнозы. И вот, какие знаки по их мнению – лучшие любовники.

Три знака зодиака с которыми в постели не соскучишься

Скорпион

Мужчины рожденные под знаком Скорпиона – не только лучшие любовники, но и нереальные сердцееды. Они знают, как соблазнить женщину и могут называться коллекционерами женских разбитых сердец. Это горячие, талантливые любовники, которые знают, как получить удовольствие и как подарить его партнеру. Женщины Скорпионы очень чувствительны, нежные и сексуально раскованные.

Раки

Этот знак поражает своей контрастностью. Будучи по жизни довольно скромными и застенчивыми, в постели эти знаки настоящие наглецы. Для многих это приятное открытие. Мужчина Рак никогда не оставит партнершу неудовлетворенной.

Телец

Этот знак считается самым выносливым в постели. Мужчины Тельцы могут заниматься любовью удивительно долго, доводя партнершу на вершину удовольствия. Отличительная черта Тельцов самовлюбленность и упрямство, однако в постели это никак не проявляется. Там, они упорно добиваться вашего удовольствия и ничего больше. Женщины обожают мужчин Тельцов, а мужчины никогда не забудут секс с прекрасными представительницами этого знака.