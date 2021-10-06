З ними незабутні ночі: Астрологи назвали найгарячіші в ліжку знаки зодіаку

Погодьтеся, якою палкою та пристрасною не була б закоханість, все може зіпсувати перший секс. Пари часто розходяться саме через різні вподобання та темперамент у ліжку. Звісно, все можна виправити доклавши певних зусиль. Розмовляючи з партнером можна дійти згоди в певних нюансах і залишатися обом сексуально задоволеними.





Але як же прекрасно, якщо всі ці маніпуляції не потрібні і ваш партнер повністю відповідає вашим очікуванням. Тим, кому палкий секс надзвичайно важливий — астрологи рекомендують звертати увагу на їхні прогнози. І ось, які знаки на їхню думку — найкращі коханці.

Три знаки зодіаку з якими в ліжку не засумуєш

Скорпіон

Чоловіки народжені під знаком Скорпіона — не лише найкращі коханці, а й нереальні серцеїди. Вони знають, як спокусити жінку й можуть називатися колекціонерами жіночих розбитих сердець. Це гарячі, талановиті коханці, які знають як отримати задоволення і як подарувати його партнеру. Жінки Скорпіони дуже чуттєві, ніжні і сексуально розкуті.

Раки

Цей знак вражає своєю контрастністю. Будучи по житті доволі скромними та сором’язливими, в ліжку ці знаки справжні нахаби. Для багатьох це приємне відкриття. Чоловік Рак ніколи не залишить партнерку незадоволеною.

Телець

Цей знак вважається найвитривалішим у ліжку. Чоловіки Тельці можуть займатися коханням напрочуд довго, доводячи партнерку ще і ще на вершину задоволення. Відмінна риса Тельців самозакоханість та впертість, однак у ліжку це ніяк не проявляється. Так, вони вперто добиватимуться вашого задоволення і нічого більше. Жінки обожнюють чоловіків Тельців, а чоловіки ніколи не забудуть секс з прекрасними представницями цього знаку.