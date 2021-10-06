17 гривень за куб: нова ціна на газ для деяких українців

Провідний постачальник «блакитного палива» компанія «Нафтогаз України» суттєво підвищила ціни для побутових споживачів. З жовтня українці оплачуватимуть газ за тарифом майже 17 грн за кубометр, що на 30% більше, ніж у вересні.





Варто зазначити, що такою високою ціна ресурсу буде лише для так званих вимушених клієнтів «Нафтогазу». Мова йде про громадян, які з тих чи інших причин втратили свого постачальника та були переведені на обслуговування до постачальника останньої надії (ПОН). А в Україні таким постачальником є саме компанія «Нафтогаз».

Інформацію про новий тариф газопостачальник вже оприлюднив на своєму офіційному сайті. До вересневої вартості «блакитного палива» «Нафтогаз» додав аж 4,56 гривні. Тепер ціна за 1 куб. м пального становить 16,56 грн, тобто зросла майже на третину. Якщо ж порівнювати нову ціну з умовами річного фіксованого тарифу компанії, вони відрізняються більш ніж удвічі.

Однак українці, що залишилися без постачальника, просто не мають вибору. Вони змушені платити за газ таку високу ціну, поки не знайдуть собі іншого постачальника й не підпишуть з ним договір. У будь-якому випадку ПОН може забезпечувати їх газом лише протягом 60 днів, а далі має право відімкнути постачання ресурсу. Такими є офіційні умови обслуговування у постачальника останньої надії.

Та є спосіб отримувати газ від «Нафтогазу» за значно меншою ціною. Для цього потрібно лише перейти зі статусу вимушеного користувача у статус повноправного клієнта.

Підписуючи договір із «Нафтогазом» та обираючи річний фіксований тариф, ви отримуєте газ всього за 7,96 грн за «куб», тобто у два рази дешевше. Така ціна гарантовано зберігається за клієнтом протягом року, не зважаючи на коливання ринку. А це досить приємна новина, особливо напередодні опалювального сезону.