Український ринок праці стрімко відновлюється: яких вакансій стало більше у січні

В Україні вперше з початку повномасштабної війни кількість вакансій сягнула майже 60 тисяч. Позитивні тенденція на вітчизняному ринку праці намітилася ще в жовтні 2022 року, коли число пропозицій на кадрових порталах країни різко збільшилося до 56,7 тис. Однак січневе дослідження ресурсу з пошуку роботи Work.ua продемонструвало, що український ринок праці таки приходить до тями після майже річної «депресії».

За останні місяці кількість вакансій в Україні зросла в середньому на 10%. Причому найбільш позитивна динаміка спостерігалася в таких регіонах:

Кіровоградщина (+18%);

Сумщина (+19%);

Харківщина (+20%);

Хмельниччина (+23%);

Одещина (+26%).

В цих містах кількість вакансій на сьогоднішній день вже становить 50-60% від довоєнного рівня.

При цьому за загальною кількість пропозицій від роботодавців лідирує Київ та Київська область – 17,8 тис. вакансій. Друге місце займає Львівщина – майже 6,4 тис. Також до п’ятірки лідерів за кількістю відкритих вакансій увійшли Дніпропетровська (5,5 тис.), Одеська (4 тис.) та Івано-Франківська (1,9 тис.) області.

Що ж стосується галузей, де попит на працівників зріс найбільше, то ними стали:

спорт, краса та фітнес – плюс 19%;

HR і управління персоналом – 21%;

нерухомість – 22%;

бухгалтерія та аудит – приріст у 24%;

сільське господарство та агробізнес – 33%.

Серед спеціалістів станом на січень 2023 року найбільше зріс попит на прорабів та менеджерів мереж магазинів – на 78% та 74% відповідно. Також частіше почали шукати SMM-ників – кількість вакансій зросла на 66%, та механізаторів – на 57%. В топі залишилися менеджери з продажу, бухгалтери, продавці-консультанти, кухарі та водії.

Незважаючи на зростання кількості вакансій в Україні, громадян, що з початком війни залишилися без роботи, все ж більше. Тому конкуренція серед кандидатів досить велика, особливо у Київській, Харківській, Одеській, Запорізькій та Вінницькій областях. Натомість в західному регіоні, зокрема у Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях, боротися за вакансії шукачам майже не доводиться. Адже там ринок праці почав відновлюватися раніше та набагато швидшими темпами.