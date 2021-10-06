Нова схема: тепер жертвою шахраїв може стати кожен власник смартфона

Шахраї не втомлюються придумувати все нові й нові афери аби збагатити свої гаманці за чужий рахунок. Як би це дивно не звучало, але щоразу знаходяться ті, хто ведеться на чергову аферу, якою примітивною вона б не була.





І мова не лише про довірливих пенсіонерів далеких від діджиталізації, або підлітків, що ще не зовсім знайомі з фінансовою грамотністю та всіма підступностями світу. Все частіше жертвами шахраїв стають молоді, досвідчені та сучасні люди, які просто на хвильку втратили пильність.

Нова афера — під прицілом смартфони з NFC

Дзвінки, смс, неправдиві виграші та “заблоковані рахунки” все це вже надто банально. Аферисти знають, що все менше потенційних жертв вестиметься на цей їх фокус. Тепер популярності набирає нова схема, для якої потрібно лише, щоб потенційна жертва мала смартфон з функцією безконтактних платежів NFC. Зауважимо, що подібна опція налаштована практично у кожного другого українця.

Схема наступна. До особи телефонують начебто із банку, і говорять про підозрілу активність на рахунку, або спробу злому карточки. При цьому не питають жодних конфіденційних даних, щоб не викликати підозри. Все що начебто рекомендує “співробітник” банку — це прив’язати рахунок до телефону. Для цього мовляв треба прийти до терміналу, ввести картку і прикласти смартфон до зчитувача коду.

Здається все доволі безпечно, але як тільки люди проводять таку маніпуляцію, гроші з рахунку дійсно зникають.

Поради від фахівців

Афери ніколи не зникатимуть, однак всі вони пов’язані між собою кількома нюансами. Найголовніше те, що спеціалісти банку телефонують лише, якщо хочуть запропонувати відкрити картку чи розповісти про акційні пропозиції. І то, телефонують не самі банкіри, а консультанти гарячої лінії.

Користуйтесь мобільним банкінгом — тоді ви одразу ж знатимете що робиться з грішми, і в разі чого зможете оперативно заблокувати картку.