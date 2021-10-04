Украинцам грозит пенсионный коллабс: чего ждать будущим пенсионерам

Через несколько лет сумма выплаты пенсионерам может существенно снизится, а учитывая инфляцию, этих денег вряд ли хватит даже на продукты первой необходимости.





Средняя пенсия в Украине составляет 30% от заработной платы. Но уже через несколько лет ситуация может измениться, не в лучшую сторону. Об это сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Если сейчас пенсия достигает 30% от зарплаты, то в ближайшем будущем ее размер уменьшится до 20%. По словам министерки на это есть несколько причин. Главное – это старение нации и снижение рождаемости. Сюда также входит заработная плата в конвертах, то есть невыплата единого социального взноса. По словам министра социальной политики, средняя пенсия в ближайшие годы при хорошем раскладе составит 2 тысячи гривен при средней зарплате 10 тыс. грн.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что пенсионный фонд в будущем останется полностью без денег. То есть выплата пенсии становится невозможной.

Это причина введения накопительной пенсионной системы. В этом случае от заработной платы граждане Украины будут откладывать дополнительно 4% и более по желанию на отдельный счет. Их можно будет забрать по достижению пенсионного возраста. Таким образом власти надеются увеличить пенсии до 7000 грн.

Сейчас в Верховной Раде уже есть несколько законопроектов. Точная дата введения накопительной системы неизвестна, но, вероятно, это произойдет в 2022-2023 годах.