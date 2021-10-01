Украинцам массово попадаются в банкоматах фальшивые купюры: что делать в такой ситуации?

Снимая деньги в банкомате точно не возникает никаких сомнений в их подлинности. Если где-то на рынке или в магазине еще могут случайно появится в обороте фальшивки, то в терминалах и банкоматах этого точно не может быть. Но как оказалось может. Украинцы все чаще снимают наличные, которые потом отказываются принимать продавцы. Такой неприятный ажиотаж спровоцировали действия мошенников, а также недобросовестных людей, которые имеют кредитные обязательства и хотят перехитрить банк.





Мошенники предлагают людям подделки за низкую цену, а те их покупают

Казалось бы, для чего покупать фальшивые деньги отдавая за них настоящие? Но такая схема в Украине давно работает. Правоохранители уже неоднократно ловили и наказывали аферистов, но их количество пока слишком велико. Схема же заключается в следующем. Аферисты в закрытых группах и мессенджерах, предлагают людям приобрести фальшивые деньги, которые при этом не может распознать терминал.

Таким образом если пополнять фальшивками карту через терминал, деньги будут зачисляться. А теперь внимание – за 3000 фальшивых гривен просят только 750. Логично, что спрос на такое есть, и в первую очередь от тех, кто должен десятитысячные кредиты.

Немедленно обращайтесь в банк

Если вам не повезло получить в банкомате фальшивки немедленно обращайтесь в банк. Финансовое учреждение вынуждено будет проверить абсолютно все банкноты в этом банкомате и во всех других, которые ему принадлежат. Вернут ли вам настоящие деньги? Неизвестно.

Уже было много обращений в полицию, но все чего удалось добиться, это почистить банкоматы от подделок. Фальшивые деньги визуально ничем не напоминают подделку. Но они немного тоньше. А еще не имеют специальных эмблем, которые видны если посмотреть на купюру через свет.