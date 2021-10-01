Українцям масово попадаються у банкоматах фальшиві купюри: що робити в такій ситуації?

Знімаючи гроші у банкоматі точно не виникає жодних сумнівів у їхній справжності. Якщо десь на ринку, чи в магазині ще можуть трапитися в обігу фальшивки, то в терміналах та банкоматах цього точно не може бути. Але як виявилося може. Українці все частіше знімають готівку, яку потім відмовляються приймати продавці. Такий неприємний ажіотаж спровокували дії шахраїв, а також недобросовісних людей, які мають кредитні зобов’язання і хочуть перехитрити банк.





Шахраї пропонують людям підробки за низьку ціну, а ті їх купують

Здавалося б, для чого купувати фальшиві гроші віддаючи за них справжні? Але така схема в Україні давно працює. Правоохоронці вже неодноразово ловили і карали аферистів, але їхня кількість поки надто велика. Схема ж полягає у наступному. Аферисти у закритих групах та месенджерах, пропонують людям придбати фальшиві гроші, які при цьому не може розпізнати термінал. Таким чином якщо поповнювати фальшивками картку через термінал, гроші зараховуватимуться. А тепер увага — за 3000 фальшивих гривень просять лише 750. Логічно, що попит на таке є, і в першу чергу від тих, хто винен десятитисячні кредити.

Негайно звертайтеся в банк

Якщо вам не пощастило отримати в банкоматі фальшивки негайно звертайтеся у банк. Фінансова установа вимушена буде перевірити абсолютно усі банкноти в цьому банкоматі і у всіх інших, які їй належать. Чи повернуть вам справжні гроші? Невідомо.

Вже було багато звернень у поліцію, але все чого вдалося добитися, це почистити банкомати від підробок. Фальшиві гроші візуально нічим не нагадують підробку. Але вони трішки тонші. А ще не мають спеціальних емблем, які видно якщо подивитись на купюру крізь світло.