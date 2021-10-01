Перший сніг не за горами: чим дивуватиме жовтень?

Стартував другий місяць осені. Різких кліматичних перепадів поки що не спостерігається. Жовтнева погода повністю така ж, як і вереснева. Прохолодно, сонячно, сухо і моментами вітряно. Та кажуть синоптики жовтень буде дуже контрастним.





Стабільна, відносно комфортна погода спочатку перетвориться у тепле “бабине літо”, а потім здивує справжньою зимою посеред осені. Коли чекати першого снігу, та наскільки інтенсивними будуть жовтневі заморозки?

Народні синоптики впевнені — снігу в жовтні бути

Кліматологи запевняють, цьогорічний жовтень відрізнятиметься від попередніх років. Традиційно перший сніг випадає в листопаді, а інколи й у грудні. А от у жовтні українці звикли милуватися золотистим листям, багряними кольорами і теплими днями. Бабине літо завжди припадає саме на другий місяць осені. Цього року його теж слід чекати. За попередніми прогнозами у середині місяця.

А от одразу опісля, українські регіони зіштовхнуться з аномально холодним циклоном, з яким прийдуть заморозки, до -3 , 4 градусів, а також перший сніг. Зимових опадів слід чекати приблизно 25 — 26 жовтня. Згодом сніг розтане, однак суттєвого потепління після цього чекати не варто.

Опалювальний сезон може розпочатися пізніше, ніж завжди

Незважаючи на те, що прогнозують аномально холодний місяць і перший сніг, в людських оселях можуть не гріти батареї. Через те, що багато приватних підприємств, які постачають населенню газ не встигли підготувати свої мережі до опалювального сезону, він затягуватиметься. Наскільки критичною є ця ситуація — невідомо. Наразі компанії роблять все, щоб встигнути вчасно подати людям тепло.