Новые гривны не понравились части украинцев

Нацбанк Украины 27 сентября представил широкой публике новые колекционные монеты, которые посвящены 80-летию ужасных событий в Бабьем Яру. Речь идет о массовых расстрелах, происходивших в столичном урочище в первые годы Второй мировой войны. Жертвами жестокости нацистов в 1941-1943 годах стали более 100 тысяч человек, подавляющее большинство из которых были евреями.





Памятные денежные знаки НБУ отчеканил из двух видов металла: серебра – номинал 10 грн, и нейзильбера – номинал 5 грн. Общий тираж монет составил 23 тысячи штук.

Лицевую сторону монеты справа украшает герб Украины, а под ним вертикально размещена надпись «Украина». Слева отчеканен номинал – 10 грн или 5 грн. Центральную часть аверса денежного знака занимают концентрические круги. По замыслу разработчиков дизайна монеты, эти круги должны напоминать мишень. Фоном для «мишени» служит топографическое изображение места трагедии.

На переднем плане расположено матовое сердце, простреленное пулей. Также на лицевой стороне монеты снизу отчеканен год ее выпуска – 2021, а сверху – надпись «Бабий Яр».

Обратную сторону денежного знака украшает художественная композиция, демонстрирующая трагические события в урочище. На ней человеческие тела лежат, покрытые землей. В верхней части реверса подпись: «80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру».

Но как только новые монеты увидели свет, сразу же получили отрицательный отзыв от мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Критика новых денег касалась преимущественно того, что на монетах отсутствуют какие-либо символы евреев. Хотя в целом замысел с созданием памятных денежных знаков в такой тематике историкам понравился.

«Нас обеспокоил способ подачи трагедии в Бабьем Яру, как универсальной человеческой беды, не связанной с геноцидом еврейского народа», – отметили в центре Холокоста.

Эксперты мемориального центра считают отсутствие еврейских символов на монетах попыткой представить трагедию в Бабьем Яру без упоминания о евреях. Поэтому и выразили свое недовольство новым творением Нацбанка.