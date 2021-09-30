Названа сумма помощи украинцам для оплаты коммуналки

Средний размер субсидий для украинцев на отопительный сезон 2021/2022 ориентировочно будет составлять 2000 грн. Именно такую сумму по прогнозам Министерства социальной политики Украины государство сможет выделить на помощь неплатежеспособным гражданам.





Как отметила глава Министерства Марина Лазебная, зимой 2020/2021 годов средняя субсидия составляла 1815 грн: в декабре – 1731 грн, в январе – 2231 грн, а в феврале – 1483 грн. Если учесть осенние и весенние месяцы, когда потребление, а соответственно и субсидии еще ниже, озвученная сумма помощи на будущий сезон выглядит очень обнадеживающе.

Также глава Минсоца упомянула, что в течение отопительного сезона 2020/2021 годов материальную помощь для оплаты коммуналки получали более 3 миллионов семей. Примерно такое же количество субсидий будет назначено и в сезоне 2021/2022. Только за сентябрьскими данными помощь оформили более 2,5 миллиона домохозяйств.

В ведомстве считают, что жилищные субсидии этой зимой получат все украинцы, которые действительно в них нуждаются. К тому же в случае существенного роста тарифов на коммунальные услуги, суммы субсидий также увеличатся.

«От людей не будут требовать дополнительных документов или заявлений. Даже если потребитель не получал помощь раньше, но в результате роста тарифов она ему понадобилась, обратиться за субсидией он сможет в любой момент. Помощь будет назначена в тот же месяц, когда гражданин за ней обратился», – объясняет министр.

Особые условия будут действовать для жителей областей, которые окажутся в «красной зоне». В таких регионах нормы потребления базовых комуслуг для расчета суммы помощи будут увеличены в 1,5 раза.

Напомним, что граждане могут в любой удобный момент проверить, была ли им назначена субсидия. Для этого нужно лишь посетить интернет-ресурс с базой данных Единого государственного реестра получателей. Вся информация указанного реестра находится в открытом доступе.