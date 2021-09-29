Прогноз магнитных бурь для украинцев на октябрь
Октябрь будет богатый на магнитные бури. Второй месяц осени принесет немало хлопот метеозависимым людям. Солнечную погоду можно охарактеризовать, как очень переменчивую. Поэтому лучше планировать дела на грядущий месяц заранее.
Дело в том, что на Солнце тоже есть своя погода: дожди, всплески плазмы, ветра. По шкале их делят на несколько уровней от 1 до 5, где G1 — слабая буря, G5 — максимально сильная. Когда плазма вырывается с поверхности звезды и следует в направлении Земли, планета активирует защитное магнитное поле, чтобы отразить потенциальную опасность.
Метеозависимые люди испытывают на себе эти явления. В дни высокой солнечной активности к врачам поступают жалобы на самочувствие, проблемы с давлением и сердцем. Тяжело переносят на себе такие явления старики.
Продолжаются бури от нескольких часов до нескольких дней. К счастью сегодня их легко предсказать, и можно предупредить население. По прогнозам первую волну следует ожидать в конце сентября. Это будет магнитная буря высокой активности.
Итак, в октябре следует ожидать магнитные бури в такие даты:
1 октября — слабые и малозаметные колебания и потоки.
5 октября — явление средней активности, продлятся они несколько часов, поэтому может ухудшиться самочувствие: появится апатия, раздражительность.
10 октября — ожидаются краткосрочные и едва заметные колебания.
29 октября — слабые потоки на Солнце, в том долговременные.
30 октября — будут долговременные средне интенсивные колебания в течение всех суток.
Также возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Случается это крайне редко, только при высокой активности Солнца.
В эти дни лучше отказаться от сложной работы. Под рукой держите лекарства от высокого давления, позаботьтесь о здоровом сне. Украинцам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучше проконсультироваться с врачом. В остальные дни второго месяца осени, солнечная погода будет спокойной и безопасной для Земли.
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