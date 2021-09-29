3000 долларов в месяц: Польша удивляет украинцев заманчивыми рабочими предложениями

Заработки в Польше ни для кого не новость. Еще до карантина число работников, которые трудятся в Польше обсчитывалось сотнями тысяч. Если принять во внимание Западную Украину, а особенно сельскую местность, то практически в каждой семье есть человек, что работает в соседней стране. Это обусловлено хорошими зарплатами и постоянным наличием предложений на рынке.





Логично, что поляки привыкли к украинским рабочим и сейчас когда карантин заставил львиную их долю остаться в Украине – Польша столкнулась с критической нехваткой рабочей силы.

80-90 тысяч гривен предлагают некоторые работодатели

В целом, зарплаты повысились на всех вакансиях, начиная от сезонных работ заканчивая производствами. Однако лучшие перспективы имеют специалисты с конкретными профессиями. Речь о медиках, водителях и сварщиках. В Польше сейчас острая нехватка медицинского персонала. Нужны, как семейные врачи, так и медсестры и другой персонал. В определенных городах семейным врачам предлагают по 90 000 гривен. Такая зарплата будет выплачиваться за 5-ти дневную рабочую неделю с занятостью в 7-8 часов.

Не менее привлекательны предложения для водителей с категорией СЕ. Ну а хорошие сварщики ценились всегда и сейчас спрос на них только возрос. Конечно, для большинства этих вакансий необходимо иметь определенный перечень документов, а также знания польского языка. Но сам факт, что такие возможности доступны для украинцев – радует.

Между тем Польша открыла границу для украинцев

С 9-го сентября в Польшу снова можно ехать с любой целью. Правда для не вакцинированных придется отбыть 10-дневную обсервацию после которой сдать тест. Ехать с украинским отрицательным тестом запрещено. Таможенники его не берут во внимание из-за обилия подделок, которые туристы хотят выдать за реальный отрицательный результат.