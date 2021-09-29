3 000 доларів у місяць! Польща дивує українців заманливими робочими пропозиціями

Заробітки у Польщі ні для кого не дивина. Ще до карантину число заробітчан, які працюють у Польщі обраховувалося сотнями тисяч. Якщо взяти до уваги Західну Україну, а особливо сільську місцевість, то практично у кожній сім’ї є заробітчанин, що трудиться у сусідній країні.





Це зумовлено хорошими зарплатами та постійною наявністю пропозицій на ринку. Логічно, що поляки звикли до українських робітників і зараз коли карантин змусив левову їх частку залишитися в Україні — Польща зіштовхнулась з критичною нестачею робочої сили.

80-90 тисяч гривень пропонують деякі роботодавці

Загалом, зарплати підвищились на усіх вакансіях, починаючи від сезонних робіт закінчуючи виробництвами. Однак найкращі перспективи мають спеціалісти з конкретними професіями. Мова про медиків, водіїв та зварювальників. У Польщі зараз гостра нестача медичного персоналу. Потрібні, як сімейні лікарі, так і медсестри та інший персонал. Подекуди сімейним лікарям пропонують по 90 000 гривень. Така зарплатня виплачуватиметься за 5-ти денний робочий тиждень із зайнятістю у 7-8 годин.

Не менш привабливі пропозиції для водіїв з категорією СЕ. Ну а хороші зварювальники цінувались завжди і зараз попит на них лише зріс. Звісно, для більшості цих вакансій необхідно мати певний перелік документів, а також знання польської мови. Але сам факт, що такі можливості доступні для українців — тішить.

Тим часом Польща відкрила кордон для українців

З 9-го вересня у Польщу знову можна їхати з будь-якою метою. Щоправда для не вакцинованих доведеться відбути 10-денну обсервацію після якої здати тест. Їхати з українським негативним тестом заборонено. Митники його не беруть до уваги через велику кількість підробок, які туристи хочуть видати за реальний негативний результат.