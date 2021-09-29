Держава встановила мінімальні ціни на пакети: краще ходити з сумкою

Українські урядовці днями опублікували новий проект постанови, що пропонує встановити мінімальну вартість для роздрібної реалізації пластикових пакетів. Даний документ доповнює розроблений раніше закон про скорочення обороту пластику в Україні. Втілити нововведення в життя Кабмін планує вже 10 грудня поточного року.





Зокрема у законі забороняється безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів. Мінімальну їх ціну наразі ще не визначили. Однак у Кабінеті міністрів вже оговорюють цифри у межах 2 та 3 гривень. Вартість пакету буде залежати від його розміру, наявності ручок, бічних складок тощо. Продавати пакети дешевше за встановлену владою вартість буде заборонено.

Варто зазначити що нововведення не стосуватиметься пакетів із пластику, що розкладається. Адже вони не засмічують навколишнє середовище та не потребують великих витрат на переробку.

Не стосуватиметься дане доповнення до закону й матеріалів, у які запаковується товар в процесі перевезення. Мова йде лише про пакети, що використовуються кінцевими споживачами для транспортування продуктів і промислових товарів із точок роздрібної торгівлі, закладів громадського харчування тощо.

Як розповіли у Кабміні, зараз пластикові пакети продають за ціною від 1 до 4 грн за штуку. Низька вартість пластикового пакування не здатна покрити навіть витрати на його утилізацію. До того ж у супермаркетах повно безкоштовних пакетів, наприклад для овочів та фруктів. Боротьба їз речовинами, що забруднюють довкілля, активно ведеться у всіх країнах Європи. А Україна і так ледь не останньою розпочала боротьбу із масовим ужитком пластику.

Наразі «екологічна» постанова Кабміну ще знаходиться на стадії розгляду. Якщо ж її затвердять, то вже з 10 грудня ми побачимо зовсім інші ціни на пакети. Схоже, українцям вже варто потроху починати звикати до господарських сумок. Інакше пакети швидко перетворяться в окрему статтю наших витрат.