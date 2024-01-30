Корупція в Україні більша ніж в Грузії та Молдові

Україна показала позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, піднявшись на три пункти в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік, досягнувши показника в 36 балів і зайнявши 104 місце серед країн світу. За останні 10 років Україна змогла покращити свій рейтинг на 11 балів, що є значним досягненням у контексті глобальної боротьби з корупцією.

Ці дані були опубліковані Transparency International, міжнародною неурядовою організацією, яка займається боротьбою з корупцією. Індекс сприйняття корупції (CPI) вимірює рівень корупції у державному секторі в різних країнах. Оцінка проводиться на шкалі від 0 до 100, де 0 означає високий рівень сприйняття корупції, а 100 — відсутність корупції.

За результатами дослідження серед країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу, Україна виборола середній результат, випереджаючи Боснію та Герцеговину, Албанію та Сербію, але поступаючись Грузії та Молдові. Ці результати свідчать про значний прогрес у реформуванні країни і підкреслюють необхідність подальших зусиль для підвищення прозорості та зміцнення правової держави.