Ховають склад: названі виробники масла в Україні, які дурять покупців

Україну в черговий раз захлеснула хвиля фальсифікату. Цього разу на підробках впіймали виробників масла. У продуктах деяких відомих брендів було знайдено домішки, які не мають жодного стосунку до молочних жирів. Загальна ж кількість підробного масла в деяких сегментах українського ринку склала майже 80%.





Де можна натрапити на підробку?

Неякісна продукція продається не тільки на вагу, як заведено вважати. Підроблене масло можна зустріти й у брендованих пакуваннях відомих виробників. Фальсифікат пробирається навіть у дитячі заклади, наражаючи на ризик отруєння наших дітей.

Про це свідчать численні перевірки Держпродспоживслужби. Як пояснив Валентин Безрукий, керівник експертного центру «Тест», виявити фальсифікат не так вже й просто.

«Якщо відсоток домішок складає 50-90% продукту, це відчувається навіть на смак. Та коли рослинних жирів менш як 10%, навіть спеціаліст не одразу зрозуміє, що перед ним фальсифікат», – зазначив експерт.

Хто виробляє масло з домішками?

У 2021 році перевірку якості не змогла пройти ціла низка відомих виробників масла:

«Богодухівський молокозавод». Масло, вироблене на цьому підприємстві, виявили у шкільних їдальнях Кіровоградщини, а також у Харкові;

«Білоцерківська агропромислова група». Це виробник масла бренду «Премія», в якому експерти знайшли чималий відсоток рослинних жирів;

«Люстдорф». Підприємство виробляє масло «Селянське», у якому також були виявлені рослинні жири;

«Новгород-Сіверський сирзавод». Ще один виробник масла, що продається під назвою «Селянське»;

«Еней». Підробний продукт цього підприємства знайшли на кухні Пістинського ліцею, що на Івано-Франківщині;

«Оді». Компанія випускає солодковершкове масло «Селянське» із високим вмістом «зайвих» жирів.

Та додавання рослинних жирів у масло, як виявилося, ще не найгірший варіант. Деякі виробники економлять навіть на цій забороненій домішці, та додають у масло найдешевший складник, який лише можна дістати. Зазвичай це тваринні жири, що є відходами виробництва.

Практикують молочні підприємства й додавання антибіотиків у вершкове масло. А такий складник може згубно впливати на здоров’я людини. Якщо часто приймати антибіотик малими дозами, організм стає до нього нечутливим. Тож коли людина захворіє, її тіло просто не реагуватиме на лікувальні препарати.

Як визначити фальсифікат?

Щоб вберегтися від підробки експерти ралять українцям перш за все звертати увагу на вартість продукту. Підозріло низька ціна одразу має вас насторожити. Допоможе з вибором масла й маркування на упаковці: позначкою ДСТУ 4399 маркують продукт зі справжніх молочних жирів, а ДСТУ 4495 – із домішками жирів рослинного походження.