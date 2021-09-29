Эти три знака станут существенно богаче уже на этой неделе

Не устаем писать о прогнозах астрологов для тех или иных знаков зодиака. А особенно, если эти прогнозы такие приятные. Стало известно, что несколько знаков уже на этой неделе имеют шанс существенно обогатиться. Что это будет? Выигрыш, выгодное деловое предложение или может наследство? Вот кому стоит быть внимательным к мельчайшим деталям.





Фортуна будет их подстерегать с 27 сентября до 3 октября

Лев

Львам будет вести выборочно. На максимальный успех стоит надеяться тем, кто работает в сфере недвижимости, или решает на этой неделе вопрос с ней. Если вы хотите купить или продать жилье – соглашение будет удачным и даже более успешным, чем вы представляли. Если вы работаете риэлтором или имеете бизнес связан с недвижимостью также ждите приятных сюрпризов. Всем остальным львам звезды не прогнозируют ничего важного.

Козерог

Среди Козерогов будет везти тем, кто занят в творческой профессии. Возможно вам наконец дадут ответ на ваш запрос относительно интересного проекта. Возможно кто-то выгодно купит вашу картину, книгу, или любое другое произведение ручной работы. Также астрологи рекомендуют Козерогам на этой неделе побольше отдыхать, как физически, так и морально. Театр, кино или чтение книги – это пойдет вам на пользу.

Весы

Этим знакам будет вести 50/50. Одним откроются все двери и удача будет улыбаться во всех начинаниях, а другим наоборот – придется изрядно попотеть, чтобы неделя завершилась удачно. В какую категорию войдете вы, станет ясно уже на выходных, когда можно будет подвести итоги рабочих будней

Действительно ли все зависит только от звезд?

Многие люди задавались вопросом, действительно ли звезды способны так влиять на наши решения, настроение, успех или неудачу. Астрологи считают, что да. Мол именно от их воздействия формируется наше эмоциональное состояние и настроение. А как известно в подавленном состоянии трудно “сворачивать горы”. Однако не надо опускать руки, если прогноз негативный. Звезды лишь направляют на определенный путь, но точно не заставляют ним идти.