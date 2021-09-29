Ці три знаки стануть суттєво багатшими вже цього тижня

Не втомлюємось писати про прогнози астрологів для тих, чи інших знаків зодіаку. А особливо, якщо ці прогнози такі приємні. Стало відомо, що кілька знаків вже цього тижня мають шанс суттєво збагатитися. Що це буде? Виграш, вигідна ділова пропозиція чи може спадок? Ось кому варто бути уважним до найдрібніших деталей.





Фортуна їх підстерігатиме з 27-го вересня до 3-го жовтня

Лев

Левам вестиме вибірково. На максимальний успіх варто надіятись тим, хто працює у сфері нерухомості, або вирішуватиме цього тижня питання з нею. Якщо ви хочете купити ,чи продати житло — угода буде вдалою і навіть успішнішою ніж ви уявляли. Якщо ви працюєте рієлтором або маєте бізнес пов’язаний з нерухомістю також чекайте приємних сюрпризів. Всім іншим левам зірки не прогнозують нічого надважливого.

Козоріг

Серед козорогів щаститиме тим хто зайнятий у творчій професії. Можливо вам нарешті дадуть відповідь на ваш запит стосовно цікавого проєкту. Можливо хтось вигідно купить вашу картину, книгу, чи будь-який витвір ручної роботи. Також астрологи рекомендують Козорогам цього тижня побільше відпочивати, як фізично так і морально. Театр, кіно чи читання книги — це піде на користь.

Ваги

Цим знакам вестиме 50/50. Одним відкриватимуться усі двері і удача посміхатиметься у всіх починаннях, а іншим навпаки — прийдеться добряче попотіти, щоб тиждень завершився вдало. В яку категорію ввійдете ви, стане зрозуміло вже на вихідних коли можна буде підбити підсумки робочих буднів

Чи дійсно все залежить лише від зірок?

Багато людей задавалися питанням, чи дійсно зірки здатні так впливати на наші рішення, настрій, успіх чи невдачі. Астрологи вважають, що так. Мовляв саме від їх впливу формується наш емоційний стан і настрій. А як відомо у пригніченому стані важко “звертати гори”. Однак не треба опускати руки, якщо прогноз негативний. Зірки лише направляють на певний шлях, але точно не змушують ним йти.