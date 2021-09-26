ПриватБанк сообщил об остановке в работе: названы сроки

Предприниматели, пользующиеся услугами ПриватБанка, должны будут на время воздержаться от проведения транзакций. Неудобства связаны с техническими работами в онлайн-банкинге. Такую информацию сообщила пресс-служба государственного банка.





Конкретные сроки, в которые бизнес-клиенты банка не смогут проводить платежи, в Привате также назвали. Так, осуществление операций будет невозможным в ночь с 25 на 26 сентября (с субботы на воскресенье). В это время технические специалисты будут проводить модернизацию приложения «Приват24 для бизнеса».

Меж тем в Привате подчеркнули, что перерыв в работе будет кратковременным. К тому же некоторые функции онлайн-банкинга все же будут доступными. Но все равно клиентов попросили, по возможности отложить платежи до момента завершения работ по усовершенствованию системы.

Взамен государственный банк пообещал существенное улучшение работы приложения и ускорение обработки запросов после завершения планового технического обслуживания. Поэтому несколько часов перерыва в работе онлайн-банкинга вернется клиентам сторицей, а качество обслуживания бизнесменов в приложении существенно возрастет.

Напомним, что в приложении «Приват24 для бизнеса» предпринимателям доступен широкий спектр услуг. В частности, система позволяет всего в несколько кликов открыть депозит, оформить кредит, осуществить обмен валют, проверить лимит по своей компанией и регулярно вести электронный документооборот предприятия. Онлайн-банкинг значительно упрощает ежедневную рутину бизнесмена, избавляя его от надоедливой бумажной волокиты.

Еще одним очевидным преимуществом бизнес-приложения от ПриватБанка является уникальная возможность в кратчайшие сроки получить кредит на развитие вашего дела, даже не выходя из дома. Сейчас государственный банк предлагает целый ряд программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине. Такие услуги очень полезны для предпринимателей именно сейчас, в период пандемии, когда украинский бизнес переживает не лучшие времена и отчаянно нуждается в помощи.