Некоторые клиенты ПриватБанка могут остаться без газа и света этой зимой

Государственный ПриватБанк уже в который раз стал темой для общественного обсуждения. Ведь работники финансового учреждения фактически блокируют своим клиентам все пути к получению жилищной субсидии.





Дело в том, что новые правила оформления помощи содержат пункт об отсутствии у потребителя банковских депозитов. Соответственно нужно представить справку из банка, которая этот факт подтверждает. Именно с получением такой справки возникают проблемы у клиентов Привата.

В частности, недавно 75-летняя жительница Бердянска обратилась в государственный банк с просьбой выдать справку для Службы социальной защиты. Женщина нуждалась в подтверждении от ПриватБанка о том, что сумма ее депозита меньше чем 100 тысяч грн.

Однако документ выдавать отказались, причем в довольно грубой форме. О неприятной ситуации рассказал на одном из профильных государственных сайтов сын гражданки.

«Мама обратилась напрямую к руководителю филиала на ул. Итальянская 69 (м. Бердянск) Шкловой Ларисы. Однако получила отказ. Причину такого решения маме не объяснили. После чего она обратилась за разъяснением в службу соцзащиты, где ей выдали образец необходимой справки. Но второе обращение к госпоже Шкловой также завершилось отказом, на этот раз в грубой форме», – рассказал мужчина.

Повторные визиты к финучреждения также были безрезультатными. Сын гражданки, возмущенный ситуацией, считает сотрудников ПриватБанка некомпетентными.

Администрация государственного банка ответила на комментарий пользователя и пообещала решить вопрос в ближайшее время.

«Мы проверим все данные о ситуации, которая имела место, и позвоним вам с результатом», – заверили в банке.

Стоит отметить, что таких деликатных ситуаций в ПриватБанке за последние месяцы произошло немало. Вспомнить хотя бы историю с закрытием всех счетов одного из украинских ФЛП из-за некомпетентности работника. Так что быстрое решение данного конфликта сейчас является лучшей возможностью для государственного банка реабилитироваться перед своими клиентами.