Клієнт звинуватив monobank в підміні реквізитів на комуналку

Як відомо, monobank пропонує своїм користувачам прив’язати реквізити для комунальних платежів, для того, щоб здійснювати їх автоматично. Проте, здається, з цим зручним сервісом виникають проблеми. Про це повідомив один з користувачів банку.





Проблема з реквізитами

За словами клієнта, він користувався функцією протягом восьми місяців. Одного разу вирішив перевірити реквізити до того, як буде переведена квартплата в розмірі двох з половиною тисяч гривень. Виявилося, що ОКПО вказаний вірно, а ось рядок з номером IBAN чомусь просто зник. При цьому в інших шаблонах рядок з кодом IBAN присутній і номер правильно відображається.

Користувач написав до служби підтримки у Viber. Він попросив перевірити шаблон і номер IBAN, який було у ньому вказано. Через деякий час оператор прислав номер, який було вказано в даному шаблоні, і виявилося, що він зовсім інший. За словами оператора, це могло статися, якщо в базі юридична особа змінила свої дані. Однак в квитанції були вказані старі номери.

Оператори попросили створити шаблон заново, проте заявка чомусь виявилася активною і чекала на відповідь оператора. При цьому цільовий адресат грошей не отримав, і було нараховано пеню. Також залишилося незрозумілим, як закрити рахунок в банку, якщо якість його послуг перестала влаштовувати користувача. Повідомлення українця видно на прикладеному скріншоті:

Оператор банку відповів на дану скаргу, повідомивши, що шкодує про дану ситуацію та обов’язково проведе роботу над помилками. Причина даного збою, втім, залишилася нез’ясованою. Ми зі свого боку можемо тільки порекомендувати вам перевіряти реквізити, за якими ви регулярно сплачуєте гроші за послуги. Дрібні проблеми – не привід відмовлятися від зручного сервісу, але, на жаль, жодна програма не може працювати без помилок.