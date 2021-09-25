Клиент обвинил monobank в подмене реквизитов на коммуналку

Как известно, monobank предлагает свои пользователям привязать реквизиты для коммунальных платежей, для того, чтобы совершать их автоматически. Тем не менее, кажется, с этим удобным сервисом возникают проблемы. Об этом сообщил один из пользователей банка.





Проблема с реквизитами

По словам клиента, он пользовался функцией на протяжении восьми месяцев. Он решил проверить реквизиты до того, как будет переведена квартплата в размере двух с половиной тысяч гривен. Оказалось, что ОКПО указан правильно, а вот строка с номером IBAN почему-то просто исчезла. При этом в других шаблонах строка с кодом IBAN присутствует и номер правильно отображается.

Пользователь написал в службу поддержки в Viber. Он попросил проверить шаблон и номер IBAN, который бы в нем указан. Спустя некоторое время оператор прислал номер, который в данном шаблоне находился, и оказалось, что он совершенно другой. По словам оператора, это могло произойти, если в базе юридическое лицо изменило свои данные. Однако в квитанции были указаны старые номера.

Операторы попросили пересоздать шаблон, однако заявка почему-то оказалась активной и ждала оператора. При этом целевой адресат деньги не получил, и украинец продолжает страдать из-за начисленной пени. Также осталось неясно, как закрыть счет в банке, если качество его услуг перестало устраивать пользователя. Сообщение украинца видно на прилагаемом скриншоте:

Оператор банка ответил на данную жалобу, сообщив, что сожалеет о сложившейся ситуации и проведет работу над ошибками. Причина данного сбоя, впрочем, осталась неясной. Мы со своей стороны можем только порекомендовать вам перепроверить реквизиты, по которым вы регулярно платите. Мелкие проблемы — не повод отказываться от удобного сервиса, но, к сожалению, ни одна программа не может работать без ошибок.